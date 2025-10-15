Leilão da Receita Federal tem iPhone por R$ 300 e carro por R$ 2,5 mil

A Receita Federal realiza a partir das 10h do dia 28 de outubro um novo leilão de itens apreendidos ou abandonados no Estado de São Paulo. O período para o envio de lances começa às 8h do dia 23 e vai até às 18h do dia 27. Ao todo, são oferecidos 374 lotes, com mercadorias como carros, celulares, relógios, videogames e até pedras preciosas. Os lances devem ser feitos para os lotes em sua totalidade - ou seja, não é possível adquirir produtos separadamente.

Os lotes mais baratos tem lance inicial de R$ 50. Por esse valor, é possível fazer propostas pelo lote 147, que inclui aparelhos médicos, e pelo lote 171, que oferece um iPhone danificado. O lote mais caro é o 203, que tem lance inicial de R$ 750 mil, e conta com esmeraldas. Alguns dos outros destaques do leilão são: O lote 327 com um Ford Fiesta de 2008 a partir de R$ 2,5 mil; Para quem busca por eletrônicos, há dezenas de lotes com celulares, como o lote 3, que oferece um iPhone 14 a partir de R$ 1,5 mil, o lote 4, que inclui um iPhone 13 Pro a partir de R$ 900, e o lote 6, que tem um iPhone 11 por R$ 300;

O lote 260 traz videogames e controles, incluindo seis unidades do Nintendo Switch, a partir de R$ 2,6 mil; O lote 11 tem um relógio inteligente a partir de R$ 100. O leilão será realizado de forma eletrônica no Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Ele é destinado a pessoas físicas e jurídicas, mas alguns lotes são restritos a propostas de empresas.

Os itens podem ser conferidos de perto mediante agendamento desde a última segunda-feira, 13, e ficarão expostos até o dia 24. Os endereços para visitação ficam na capital paulista e nas cidades de Campinas, Santos, Guarujá, Bauru, São Bernardo, Barueri, Suzano e Santo André. Nenhum produto adquirido por pessoas físicas pode ser comercializado, assim como algumas das mercadorias destinadas a pessoas jurídicas. No caso de pessoas físicas, para participar é obrigatório ter mais de 18 anos, ser inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e ter uma conta gov.br com selo de confiabilidade Prata ou Ouro. Já para as pessoas jurídicas, o cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) é exigido.

Para fazer um lance, é necessário: Entrar no site do e-CAC e fazer login com a conta gov.br; Clicar na opção "Participar de leilão eletrônico da Receita Federal", no lado esquerdo da tela, e depois procurar pelo edital do leilão de número "0800100/000007/2025 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL";