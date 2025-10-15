Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça dos EUA bloqueia temporariamente demissões de servidores durante shutdown

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve, por ora, interromper as demissões de servidores federais durante a paralisação do governo, determinou nesta quarta-feira uma juíza federal em São Francisco. A juíza distrital dos Estados Unidos, Susan Illston, emitiu a ordem de emergência depois que agências federais começaram, na sexta-feira, a enviar notificações de demissão com o objetivo de reduzir o tamanho do governo federal.

As demissões fazem parte do esforço do governo republicano de Trump para aumentar a pressão sobre os parlamentares democratas enquanto a paralisação continua.

Enquanto isso, o shutdown em andamento está atrasando o anúncio do reajuste anual do custo de vida da Previdência Social para dezenas de milhões de beneficiários.

Originalmente previsto para esta quarta-feira, o anúncio do reajuste de 2024 foi adiado para 24 de outubro. O cálculo é baseado no Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de setembro, que também ainda não foi divulgado. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

