Inpasa e Amaggi desistem de joint venture para etanol de milho

As empresas Inpasa e Amaggi informaram, em nota conjunta, que, de comum acordo, decidiram "encerrar as tratativas para a formação de uma joint venture voltada à produção de etanol de milho". Segundo o comunicado, divulgado na terça-feira, 14, a decisão foi tomada após ambas as empresas concluírem que "possuem visões distintas quanto à estrutura e à governança do projeto, optando por seguir caminhos próprios neste momento".

Ainda conforme o texto, o processo foi conduzido de forma transparente, colaborativa e com "total alinhamento aos princípios de boa governança corporativa".