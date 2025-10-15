Expectativas revelam que política monetária terá efeito em 2026, afirma diretor do BC

O diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, disse nesta quarta-feira, 15, que as expectativas em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2026 revelam que a política monetária terá "um efeito esperado positivo e significativo". Picchetti também mencionou que as expectativas para a inflação estão caindo e há inclusive "algumas pessoas" abordando a possibilidade de que o BC não precise escrever outra carta para justificar o descumprimento da meta de inflação de 3% até o final de 2025.

"Vamos ver se isso vai acontecer. O fato é que as expectativas de inflação estão diminuindo. E se olhar para 2026 e 2027, também há esse movimento", disse, durante apresentação em seminário do JPMorgan, em Washington, às margens das reuniões anuais do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI) e do grupo das 20 maiores economias do globo (G20). O diretor também enfatizou que o BC está comprometido em continuar perseguindo a meta da inflação, ajustando a taxa Selic conforme o necessário. Picchetti mencionou ainda que os temas de inteligência artificial (IA), demografia e transição climática são pontos importantes para o longo prazo. Expectativas

O diretor do BC foi perguntado por que a instituição incorpora as expectativas do mercado em seus modelos, já que nem sempre estão de acordo com a realidade. "Nós não questionamos as expectativas. Como eu disse, nós as incorporamos no nosso modelo", disse. Picchetti salientou que esta é uma variável importante no modelo monitorado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) porque sempre incorpora vários aspectos que não são explícitos, como os cenários políticos e o que vai acontecer com a trajetória fiscal. "Nós reagimos à forma como essas expectativas afetam os preços em geral. Esta é a variável relevante para nós."

Surpresas com o mercado de trabalho O diretor do BC disse que a autarquia e o mercado têm sido surpreendidos constantemente por dados referentes ao mercado de trabalho. Contudo, ele frisou que as expectativas de inflação para 2026 estão caindo, mesmo que a taxa de desemprego esteja no nível mais baixo de sua série histórica. "Não temos problema com o desemprego em si. Idealmente, claro, gostaríamos de ver desemprego zero com preços estáveis, mas não é assim que as coisas funcionam", ccomentou Picchetti.

Desaceleração O diretor disse que o BC espera desaceleração da economia em todos os componentes. Segundo ele, há uma desaceleração da atividade a caminho, conforme visto nos dados inclusive de agricultura do último trimestre, em linha com as expectativas da autarquia. Picchetti também diz que o mercado projeta números mais fortes para investimentos, perto de 1,5% de crescimento para 2026, enquanto o BC tem um número muito menor, em torno de 0,3%.