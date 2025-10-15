EssilorLuxottica adquire RetinAI, visando acelerar transformação da saúde ocular com IA e dados

A aquisição foi da Ikerian AG, empresa de tecnologia em saúde que opera sob a marca RetinAI, de inteligência artificial (IA) e gestão de dados em cuidados oculares

A franco-italiana EssilorLuxottica, especializada em óculos, anunciou nesta quarta-feira a aquisição da Ikerian AG, empresa de tecnologia em saúde que opera sob a marca RetinAI, de inteligência artificial (IA) e gestão de dados em cuidados oculares, segundo comunicado divulgado. Valores não foram detalhados.

De acordo com a nota, a compra reforça a jornada "med-tech" do grupo. "Essas soluções otimizam fluxos de trabalho clínicos, de pesquisa e farmacêuticos, e fornecem insights acionáveis impulsionados por IA que capacitam os profissionais de saúde e melhoram o cuidado com os pacientes", menciona.