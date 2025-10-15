Eduardo Braga sinaliza realocação de subsídios em texto da MP com reforma do setor elétrico

O relator da Medida Provisória (MP) com a reforma do setor elétrico, senador Eduardo Braga (MDB-AM), indicou hoje que o texto pode endereçar uma realocação de benefícios setoriais, sem implicar maior peso na tarifa de energia. "Tirar o subsídio da placa solar e botar na carretinha", exemplificou em conversa com jornalistas, após audiência no Congresso sobre o tema. O deputado Fernando Coelho Filho (União-PE) será "correlator" da proposta, declarou.

"Precisa agora ter uma rampa que faça um phase-out diminuição gradual da CDE Conta de Desenvolvimento Energético e que faça ao mesmo tempo os investimentos necessários para armazenamento, complementaridade da transmissão etc", declarou Braga. Ele explicou ainda que além da realocação de benefícios, outra receitas precisam ser consideradas para bancar os encargos, fora da CDE.