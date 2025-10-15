Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor do Fed defende cortes de juros mais rápidos porque espera desinflação forte de moradias

Agência Estado
Agência Estado Autor
O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran afirmou que defende maior celeridade no processo de flexibilização monetária porque espera uma forte desinflação nos preços de moradias, durante fórum do Nomura Research, nesta quarta-feira. Segundo ele, outros dirigentes do banco central americano concordam que a direção dos juros é de queda no momento, embora existam divergências sobre o ritmo de cortes.

"Não me deixo afetar por críticas a minha visão da política monetária", afirmou o dirigente.

Miran disse que a política monetária está mais restritiva, considerando que a taxa neutra dos juros parece ter caído. Na visão dele, as políticas econômicas de imigração, regulação, comércio e fiscal dos EUA aceleraram mudanças no nível dos juros neutros e precisam ser analisadas em conjunto nas decisões monetárias.

Apesar de defender cortes, Miran suavizou seu discurso ao afirmar que cortes acima de 50 pontos-base (pb) não parecem ser necessários no momento, sinalizando maior cautela quanto a ajustes na política monetária.

O diretor do Fed apontou que a renovada tensão com a China, que ameaça o acordo comercial sino-americano, e a paralisação das atividades do governo reintroduzem incertezas na trajetória da economia dos EUA, que antes haviam sido dissipadas. "Isso mudou a balança de riscos. Se você estava preocupado com emprego, pode se preocupar mais sobre o mercado de trabalho nesta semana", disse.

"Essas não são ameaças que vão acabar amanhã, embora exista uma pequena possibilidade. São questões que podem levar dias ou semanas para serem resolvidas, e controle de exportações da China ainda tem uma particularidade em relação a tarifas por afetar diretamente a cadeia de oferta de bens", ponderou o diretor.

Contudo, Miran ressaltou que os Estados Unidos estão longe de um cenário que sinalize emergência econômica. Sobre as tarifas, o dirigente repetiu que não vê sinais de aumento na inflação de bens importados diferente do avanço nos preços de outros bens.

EUA

