CVM aplica multa de R$ 26 milhões em caso de fraude no mercado

Toscano também foi condenado à proibição, pelo prazo de 78 meses, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado, pelo exercício irregular da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou Felipe Toscano, dono da Vix Trade, e o agente autônomo de investimentos Alexandre Melo por fraude no mercado de valores mobiliários às multas de R$ 19,5 milhões e R$ 6,5 milhões respectivamente.

Instaurado em 2022, o processo sancionador surgiu a partir de seis processos administrativos apoiados em denúncias de corretoras de valores que tiveram vínculo contratual com a Vix Trade e Melo.

Conforme a acusação, Toscano teria usado a sua reputação no mercado financeiro, seu registro como assessor de investimentos e vínculos com intermediários para dar aparência de legitimidade a um esquema de captação de recursos junto a investidores, prometendo rentabilidade elevada e investimentos seguros. Mas, após captar os recursos, enviava extratos falsos das aplicações, escondendo prejuízos e informando operações que nunca foram realizadas, além de usar site e e-mails falsos para suportar a fraude.

Toscano e Melo não apresentaram defesa. Eles poderão recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o Conselhinho.

O julgamento aconteceu nesta terça-feira, 14. O presidente interino, Otto Lobo, não participou para cumprir agenda institucional, e a sessão foi presidida pelo diretor João Accioly. O superintendente de Supervisão de Riscos Estratégicos, Luis Felipe Lobianco, participou como diretor substituto.