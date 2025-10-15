Contingenciamento de emendas chegaria a R$ 6,801 bi com obrigação de mirar centro da meta

O Ministério do Planejamento (MPO) estima que a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) obrigando o governo a perseguir o centro da meta fiscal, e não o piso, poderia ter levado a um contingenciamento de R$ 30,189 bilhões no próximo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias. Desses, R$ 6,801 bilhões se refeririam às emendas parlamentares.

A decisão da corte foi suspensa nesta quarta-feira, 15, pelo relator do processo, ministro Benjamin Zymler. Ele atendeu a um recurso da Advocacia-Geral da União (AGU), que apontou risco de "prejuízos materiais às políticas públicas" e pediu urgência na análise, para que não houvesse impacto no relatório, previsto para o dia 22 de novembro.