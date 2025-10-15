Com os subsídios, tarifas de energia vão continuar crescendo muito, diz diretor da Aneel

Com os subsídios, tarifas de energia vão continuar crescendo muito, diz diretor da AneelSenadores e deputados estão debatendo a Medida Provisória (MP) que altera diversas leis relacionadas ao setor energético
O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, voltou a alertar nesta quarta-feira, 15, que as tarifas de energia elétrica vão continuar crescendo significativamente com o nível atual de encargos setoriais que oneram a conta de luz. Ele participa neste momento de audiência pública no Congresso.
Senadores e deputados estão debatendo a Medida Provisória (MP) que altera diversas leis relacionadas ao setor energético e estabelece limites para o crescimento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) - que concentra encargos cobrados na tarifa de energia elétrica e foi definida no valor de R$ 49,2 bilhões para este ano.
O relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), já informou na semana passada que pretende apresentar antecipadamente o relatório da MP, com a reforma do setor elétrico, para que os plenários da Câmara e do Senado tenham entre 10 e 14 dias para apreciar a medida.
O texto, relatado pelo senador, perde a validade em 7 de novembro. Ou seja, a apenas um mês para o todo o trâmite.