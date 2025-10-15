Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com os subsídios, tarifas de energia vão continuar crescendo muito, diz diretor da Aneel

Com os subsídios, tarifas de energia vão continuar crescendo muito, diz diretor da Aneel

Senadores e deputados estão debatendo a Medida Provisória (MP) que altera diversas leis relacionadas ao setor energético
Atualizado às Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, voltou a alertar nesta quarta-feira, 15, que as tarifas de energia elétrica vão continuar crescendo significativamente com o nível atual de encargos setoriais que oneram a conta de luz. Ele participa neste momento de audiência pública no Congresso.

Senadores e deputados estão debatendo a Medida Provisória (MP) que altera diversas leis relacionadas ao setor energético e estabelece limites para o crescimento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) - que concentra encargos cobrados na tarifa de energia elétrica e foi definida no valor de R$ 49,2 bilhões para este ano.

Leia mais

O relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), já informou na semana passada que pretende apresentar antecipadamente o relatório da MP, com a reforma do setor elétrico, para que os plenários da Câmara e do Senado tenham entre 10 e 14 dias para apreciar a medida.

O texto, relatado pelo senador, perde a validade em 7 de novembro. Ou seja, a apenas um mês para o todo o trâmite.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar