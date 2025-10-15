CNI: 74% dos industriais consideram infraestrutura da região Norte regular, ruim ou péssima

A infraestrutura da região Norte do País é considerada regular, ruim ou péssima por 74% dos industriais. Esse é o resultado do estudo "Panorama da Infraestrutura - Região Norte", divulgado nesta quarta-feira, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O levantamento mostra os gargalos e apresenta propostas da indústria para melhorias logísticas nas áreas de transportes, energia e saneamento, além de detalhar obras consideradas prioritárias para os sete Estados da região, entre os quais, o Pará, que irá sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro. "As deficiências em rodovias, a baixa integração energética, os entraves no transporte hidroviário e as limitações no acesso a serviços essenciais impactam negativamente a qualidade de vida da população e elevam os custos logísticos, desestimulando os investimentos", destaca o presidente da CNI, Ricardo Alban. "Fortalecer a infraestrutura da Região Norte, com respeito aos marcos legais e ambientais, é condição indispensável para a atração de investimentos e o crescimento do setor industrial", defende.

Apesar de a região ocupar posição estratégica no contexto de desenvolvimento sustentável brasileiro, em razão da sua vasta extensão territorial, elevada diversidade biológica e abundância de recursos naturais, o Norte enfrenta entraves logísticos e estruturais que comprometem a articulação entre seus polos produtivos, destaca a CNI. "A malha rodoviária apresenta trechos precários ou incompletos, a infraestrutura ferroviária é praticamente inexistente em grandes áreas, e as hidrovias, embora promissoras, carecem de investimentos em dragagem, sinalização e interligações modais", aponta o estudo. Obras prioritárias A CNI destaca que um passo importante para o desenvolvimento da região foi dado em setembro, com o processo de conexão de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Além disso, a entidade lista outras obras que considera prioritárias para destravar a infraestrutura do Norte. Entre elas, a ampliação da navegabilidade da Hidrovia Araguaia-Tocantins, por meio do derrocamento do Pedral do Lourenço; a exploração de petróleo e gás na Margem Equatorial - nas bacias da Foz do Amazonas e do Pará-Maranhão; a conclusão da ponte sobre o Rio Xingu, na Transamazônica; a pavimentação do trecho central da BR-319, entre Porto Velho e Manaus; e a implantação da Ferrogrão (EF-170). O estudo mostra ainda que outro desafio crítico está no saneamento básico. Apenas 61% da população do Norte é atendida por rede de abastecimento de água, o que representa o menor índice entre todas as regiões do País. O dado é ainda mais crítico quando se observa a cobertura de esgotamento sanitário: apenas 23% da população total da região conta com acesso à rede coletora de esgoto.