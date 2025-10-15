Ceará lidera em número de projetos de digitalização da indústria

Ao todo, o Ceará teve 46 projetos aprovados, mais da metade das iniciativas aprovadas no País / Crédito: Gabriel Pinheiro/CNI

O Ceará lidera em número de projetos aprovados no País pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) da chamada B+P Smart Factory BNDES/2025 que disponibilizará R$ 45,3 milhões em recursos não reembolsáveis para desenvolver tecnologias relacionadas à indústria 4.0. Ao todo, o Ceará teve 46 projetos aprovados, mais da metade das 91 iniciativas aprovadas em todo o País.