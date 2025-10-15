Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará lidera em número de projetos de digitalização da indústria

Estado concentra mais da metade das 91 iniciativas que vão receber investimentos de R$ 45,3 milhões do Senai e do BNDES
Adriano Queiroz
Adriano Queiroz
O Ceará lidera em número de projetos aprovados no País pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) da chamada B+P Smart Factory BNDES/2025 que disponibilizará R$ 45,3 milhões em recursos não reembolsáveis para desenvolver tecnologias relacionadas à indústria 4.0.

Ao todo, o Ceará teve 46 projetos aprovados, mais da metade das 91 iniciativas aprovadas em todo o País.

Para se ter uma ideia, o segundo estado com o maior número de projetos aprovados foi o Rio de Janeiro, com 8. Na sequência, aparecem Goiás e São Paulo, com 7 cada. As tecnologias desenvolvidas serão aplicadas em 2.652 micro, pequenas e médias indústrias (MPMEs).

De acordo com comunicado do Senai, “as chamadas para impulsionar as fábricas inteligentes (Smart Factory) oferecem apoio técnico e financiam até 70% do valor de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) relacionados a tecnologias digitais que melhorem a produtividade das MPMEs”.

As soluções envolvem sensores, aplicações móveis, robôs, simuladores, inteligência artificial, entre outras tecnologias. “Os projetos recebem apoio e são submetidos junto aos Institutos de Inovação e Tecnologia do SENAI, por meio da Plataforma Inovação para a Indústria”, prossegue o informe do Senai.

“O diferencial da chamada Smart Factory é que as empresas provedoras de tecnologia com os projetos e recursos aprovados devem validar a solução em ambiente real de produção. Isso garante que as tecnologias não fiquem restritas a laboratórios, mas sejam testadas em fábricas, com evidências na produtividade”, conclui o comunicado.

“Essa chamada teve o maior número de projetos submetidos e aprovados na história do programa. Isso demonstra que o SENAI e os parceiros BNDES e Finep estão cada vez mais conectados aos ecossistemas de inovação, prospectando e articulando parcerias para projetos com maior assertividade”, comemorou o diretor geral do SENAI, Gustavo Leal.

Já o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Gordon, destaca que “a iniciativa traz um grande alinhamento com a política industrial por meio da Nova indústria Brasil” e acrescenta que ela “possibilita a alavancagem de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação e testes das soluções em um ecossistema de empresas de pequeno porte”.

