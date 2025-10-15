Bunge revisa estrutura e reduz projeção anual após fusão com a Viterra

A Bunge Global S.A. anunciou nesta quarta-feira, 15, uma revisão em sua projeção de lucros para 2025 e uma reorganização completa de sua estrutura operacional e de reporte financeiro, refletindo a recente fusão com a Viterra Limited, concluída em julho. A companhia de agronegócios reduziu sua previsão de lucro ajustado anual para um intervalo entre US$ 7,30 e US$ 7,60 por ação, ante uma estimativa anterior de cerca de US$ 7,75.

De acordo com a FactSet, o mercado espera lucro de US$ 7,39 por ação. O acordo de US$ 8 bilhões com a Viterra, apoiada pela Glencore, foi finalizado dois anos após o anúncio da transação. Como parte do processo de integração, a Bunge anunciou mudanças em sua estrutura de segmentos de negócios e método de divulgação de resultados. As operações de oleaginosas foram realinhadas por tipo de commodity, resultando em três divisões: Processamento e Refino de Soja, Processamento e Refino de Sementes Macias e Processamento e Refino de Outras Oleaginosas. Já as atividades de comercialização de grãos e moagem foram unificadas em um único segmento, denominado Comercialização e Moagem de Grãos.