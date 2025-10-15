Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta, com perspectiva de mais cortes de juros nos EUA

Autor Agência Estado
Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, à medida que esperanças de mais cortes de juros nos EUA se sobrepuseram às tensões comerciais entre Washington e Pequim.

Liderando o movimento na região, o índice sul-coreano Kospi saltou 2,68% em Seul, a 3.657,28 pontos, enquanto o japonês Nikkei avançou 1,76% em Tóquio, a 47.672,67 pontos, o Hang Seng teve ganho de 1,84% em Hong Kong, a 25.910,60 pontos, e o Taiex registrou alta de 1,80% em Taiwan, a 27.275,71 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,22%, a 3.912,21 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto assegurou ganho de 1,56%, a 2.478,00 pontos.

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sinalizou em discurso ontem (14) que o banco central dos EUA está ligeiramente mais preocupado com o mercado de trabalho, reforçando expectativas de mais cortes nos juros básicos americanos até o fim do ano, após a redução inicial do mês passado.

A perspectiva de juros menores distraiu a atenção da mais recente disputa comercial entre EUA e China. Ontem, o presidente americano, Donald Trump, acusou os chineses de "hostilidade econômica" por não comprarem soja americana e ameaçou retaliar com um embargo ao óleo de cozinha e "outros elementos de comércio".

No âmbito macroeconômico, o índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da China sofreu queda anual de 0,3% em setembro, um pouco maior do que se previa. Para a Capital Economics, a "pressão deflacionária" chinesa deverá persistir.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu a tendência positiva da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 1,03% em Sydney, a 8.990,90 pontos.

Contato: [email protected]

