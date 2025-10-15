Bessent diz que shutdown pesa na economia dos EUA e que China 'alimenta' guerra da Rússia

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, voltou a alertar que a paralisação das atividades do governo norte-americano - que chega nesta quarta-feira, 15, ao seu 15º dia - está pesando na economia. "A única razão pela qual o shutdown continua é que a mídia está sendo complacente", disse. "Quero pedir aos democratas moderados que sejam heróis e reabram o governo."

Os comentários aconteceram em coletiva de imprensa ao lado do representante comercial dos EUA (USTR, em inglês), Jamieson Greer, nesta quarta-feira.