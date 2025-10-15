Bessent diz ainda esperar reunião entre Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul no fim do mês

"Não se enganem: isso é a China contra o mundo. Eles são uma economia estatal e não deixaremos um grupo de burocratas em Pequim comandar a economia global", disse Bessent.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, reiterou que as negociações comerciais sino-americanas continuam e que ainda espera um encontro entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping no fim de outubro, na Coreia do Sul. Contudo, Bessent voltou a tecer críticas a imposição de controles de exportação de bens de terras raras pela China, em coletiva de imprensa ao lado do representante comercial dos EUA (USTR, em inglês), Jamieson Greer, nesta quarta-feira.

Greer classificou as restrições anunciadas por Pequim na semana passada como tática de coerção contra todos os países, ao afetar indústrias críticas, como produção de semicondutores, automóveis e defesa. "Esse movimento não é uma retaliação proporcional aos EUA", pontuou.

O representante comercial americano disse ainda que a iniciativa chinesa foi a responsável por retomar a escalada de tensões comerciais. "Nossa parte do acordo era manter níveis mais baixos de tarifas, sob a contrapartida de a China manter suprimento de bens de terras raras. Cumprimos a nossa parte", disse.

Ambas as autoridades americanas também criticaram a ausência de compras de produtos americanos por parte da China, alegando que há "muito setores não sensíveis à segurança nacional, aptos para a comercialização de bens e cuja troca seria mutuamente benéfica".

A coletiva de imprensa começou minutos após o escritório do USTR anunciar tarifas adicionais entre 100% a 150% sobre produtos marítimos, logísticos e de construção naval da China.