Bank of America supera em lucro e receita no terceiro trimestre; no pré-mercado, ação sobe 4%

O Bank of America (BofA) teve lucro líquido de US$ 8,5 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 23% em comparação ao ganho de US$ 6,9 bilhões apurado em igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 15. O lucro diluído por ação do banco americano entre julho e setembro foi de US$ 1,06, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,95.

A receita do BofA teve acréscimo anual de 11% no trimestre, a US$ 28,1 bilhões, também superando consenso da FactSet, de US$ 27,52 bilhões. Apenas a receita com juros subiu 9%, a US$ 15,2 bilhões. Já as provisões para eventuais perdas com crédito caíram a US$ 1,3 bilhão, ante US$ 1,5 bilhão um ano antes. O banco americano também informou ter recomprado US$ 5,3 bilhões em ações ordinárias e pagado US$ 2,1 bilhões em dividendos durante o terceiro trimestre.