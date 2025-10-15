ASML registra terceiro trimestre forte em meio à frenesia de gastos com IA

A ASML Holding registrou pedidos melhores do que o esperado para seus equipamentos de fabricação de chips no terceiro trimestre, já que a demanda por semicondutores sofisticados para alimentar o setor de inteligência artificial não mostra sinais de desaceleração.

O grupo holandês reportou pedidos de 5,40 bilhões de euros (US$ 6,27 bilhões), acima dos 2,63 bilhões de euros de um ano antes e além da previsão dos analistas - de quase 5,36 bilhões de euros -, de acordo com estimativas de consenso da Visible Alpha.