Trump reafirma ter 'boa relação' com Xi Jinping, mas diz que vínculo 'às vezes' se complica

Trump reafirma ter 'boa relação' com Xi Jinping, mas diz que vínculo 'às vezes' se complica

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
O presidente dos EUA, Donald Trump, reafirmou que possui uma "boa relação" com o presidente chinês, Xi Jinping, mas que o vínculo se complica "às vezes" porque a China "gosta de ter vantagem sobre tudo". O comentário foi feito para repórteres, nesta terça-feira, 14, antes da reunião bilateral do republicano com o líder argentino, Javier Milei. "Tudo ficará bem na relação com a China", acrescentou.

Além da China, Trump sinalizou descontentamento com a Espanha, país integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), pela falta de compromisso de gastos do Produto Interno Bruto (PIB) para defesa. "O que a Espanha fez foi inacreditavelmente desrespeitoso, eles deveriam ser punidos. Estou pensando em punir a Espanha comercialmente", disse.

O presidente norte-americano mencionou que, se Milei não vencer as eleições no país, os EUA "não perderão tempo". "Acreditamos que ele vá vencer, ele deveria vencer. Meu conselho para Milei é que ele se segure firme em seus princípios", acrescentou.

Sobre o cessar-fogo em Gaza, Trump disse que, se o Hamas não se desarmar, então os EUA irão desarmar o grupo. Ele também elogiou os preços atuais do petróleo e da gasolina.

