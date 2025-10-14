Taxas de juros têm recuo tímido, de olho na tensão entre EUA e China e falas de Powell

Os juros futuros negociados na B3 sustentaram baixa comedida no pregão desta terça-feira, 14, após terem operado em leve ascensão até o início da tarde. O sinal foi invertido por volta das 13h20, na esteira de declarações do representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, que renovaram expectativas sobre um acordo do país com a China. Em seguida, fala do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que destacou fraqueza do mercado de trabalho foi interpretada como indicativo de mais cortes de juros à frente, fornecendo alívio adicional ao real e também à curva a termo local. Mais perto do final do pregão, no entanto, o presidente Donald Trump fez novas ameaças ao país asiático. Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que a China, ao não comprar "intencionalmente" a soja americana e causar dificuldades aos produtores locais, comete um ato de "hostilidade econômica" contra os EUA, o que colocou o dólar em alta novamente e limitou a queda dos DIs.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 oscilou de 14,005% no ajuste anterior a 14,993%. O DI para janeiro de 2028 cedeu de 13,412% no ajuste a 13,385%. O DI para janeiro de 2029 marcou 13,360%, vindo de 13,391% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2031 caiu de 13,665% no ajuste a 13,645%. Gerente da Tesouraria do Banco Daycoval, Otávio Oliveira afirma que o movimento de hoje nos DIs representa uma correção após o estresse da última sexta-feira, embalada por visão mais otimista do mercado sobre a resolução do impasse entre EUA e China. "Existe expectativa de que se encontre um meio termo entre os dois países", diz Oliveira, para quem a perspectiva de alívio nas tensões comerciais entre as duas economias foi o principal vetor baixista sobre os juros futuros nesta terça-feira. Também contribuiu com a dinâmica da curva local, segundo o gerente, falas de Powell que endossaram perspectivas de flexibilização adicional da política monetária nos EUA, a despeito da continuidade da paralisação do governo americano, que impede a publicação de estatísticas oficiais. "Powell não disse nada de diferente do que o mercado espera, mas corroborou esse norte para um novo corte de juros". Durante discurso em evento no início da tarde, o comandante do Fed reforçou que a condução da política monetária no país exige cautela, mas avaliou que os riscos negativos para o mercado de trabalho ficaram maiores. Em sua visão, o emprego nos EUA está "menos dinâmico e um pouco mais fraco", e o ritmo de contratações e demissões permanece baixo. Embora a taxa de desocupação tenha ficado em nível reduzido até agosto, os ganhos no emprego "desaceleraram fortemente", disse o dirigente.