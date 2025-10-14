Setor de serviços cresce 0,1% em agosto e amplia recorde

O setor de serviços cresceu 0,1% na passagem de julho para agosto, alcançando uma série de sete meses seguidos de alta, na qual acumula expansão de 2,6%. O resultado coloca o segmento - que reúne atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza e tecnologia da informação – no maior patamar já registrado, renovando o recorde que havia sido atingido em julho.

A sequência de sete meses de expansão é a mais longa desde o período compreendido entre fevereiro e setembro de 2022. Na época, o crescimento somou 5,6%. No acumulado de 12 meses até agosto de 2025, os serviços - setor que mais emprega na economia - apresentam crescimento de 3,1%. Na comparação com agosto do ano passado, houve alta de 2,5%. Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados de agosto colocam o segmento em um nível 18,7% acima do período pré-pandemia de covid-19 (fevereiro de 2020).

De acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, "a leitura é de um setor de serviços que permanece resiliente, forte, que renova a série histórica". Alta em quatro de cinco atividades Das cinco atividades pesquisadas pelo IBGE, quatro apresentaram alta na passagem de julho para agosto: - Serviços prestados às famílias: 1%

- Serviços profissionais e administrativos: 0,4% - Transportes, armazenagem e correio: 0,2% - Outros serviços: 0,6

- Serviços de informação e comunicação: 0,5% A pesquisa do IBGE aponta como principal impacto positivo de agosto os serviços profissionais, administrativos e complementares. A atividade foi puxada por empresas que atuam na área de programas de fidelidade e cartões de desconto, atividades jurídicas e aluguel de máquinas e equipamentos. No caso dos transportes, segmento responsável pelo segundo maior impacto de alta, a expansão é explicada pelo desempenho do transporte rodoviário coletivo de passageiros, ferroviário de cargas, logística e dutoviário. Parte do protagonismo do transporte é explicado pelo bom momento da agricultura, que demanda transporte da colheita.