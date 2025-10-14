Serviços acumulam alta de 2,6% em 7 meses de avanços seguidos, aponta IBGE

O volume de serviços prestados no País cresceu em agosto pelo sétimo mês consecutivo, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O setor de serviços acumulou um ganho de 2,6% em sete meses seguidos de altas: fevereiro (0,8%), março (0,4%), abril (0,4%), maio (0,2%), junho (0,5%), julho (0,2%) e agosto (0,1%).

"Embora essa taxa de 0,1% esteja muito próxima da estabilidade, o resultado se soma aos avanços nos meses anteriores. São sete meses consecutivos de avanços nos serviços", frisou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE. Na comparação com agosto de 2024, o volume de serviços avançou 2,5% em agosto de 2025, a 17ª taxa positiva seguida. O índice de difusão - que mostra o porcentual de serviços com crescimento ante o mesmo mês do ano anterior - passou de 50,6% em julho para 45,8% em agosto. Comparação com o nível pré-pandemia

Com a alta de 0,1% no volume de serviços prestados no País em agosto ante julho, o setor funcionava em patamar 18,7% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Em agosto, os transportes operavam 22,4% acima do nível pré-pandemia de covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 4,1% acima do patamar de fevereiro de 2020. Os serviços de informação e comunicação estão 31,3% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 0,6% abaixo.