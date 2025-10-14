Powell: inflação está acima da nossa meta e parece seguir aumentando gradualmente

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmou nesta terça-feira que a inflação "segue acima da meta" da instituição e "parece continuar aumentando gradualmente", em meio ao impacto de tarifas e à desaceleração do mercado de trabalho. Em evento, ele alertou que "há risco de que o lento repasse das tarifas comece a parecer uma inflação persistente", o que exigirá cautela na condução da política monetária.

Powell avaliou que o mercado de trabalho "está mostrando riscos negativos bem significativos", com sinais de desaceleração da criação de vagas e uma demanda por mão de obra "se movendo um pouco mais rápido do que a oferta". Segundo ele, o Fed não pretende tentar "determinar com precisão a taxa de equilíbrio do emprego, já que o próprio erro padrão é talvez de 50 mil vagas".