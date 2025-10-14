Powell: dados disponíveis mostram que tarifas estão elevando pressões sobre os preços nos EUA

"Os dados disponíveis mostram que o aumento dos preços de bens reflete principalmente tarifas, e não pressões inflacionárias mais amplas", afirmou Powell, destacando que as medidas protecionistas recentes estão contribuindo para o encarecimento de produtos importados.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta terça-feira, 14, que "as tarifas estão elevando as pressões sobre os preços" nos Estados Unidos, segundo dados recentes. Em discurso durante o encontro anual da National Association for Business Economics (Nabe), ele observou que a inflação subjacente medida pelo índice de gastos com consumo (PCE) atingiu 2,9% em agosto, ligeiramente acima do início do ano, impulsionada pelo avanço dos preços de bens, enquanto os serviços habitacionais continuam apresentando desinflação.

Apesar do atraso na divulgação de parte dos indicadores oficiais em razão da paralisação do governo americano (shutdown), o presidente do Fed disse que o banco central continua acompanhando informações públicas e privadas, além de relatos regionais que serão resumidos no Livro Bege divulgado na quarta-feira, 15.

Ele acrescentou que o crescimento da economia "pode estar em trajetória um pouco mais firma do que o esperado", mas alertou que não há "um caminho isento de riscos" ao equilibrar as metas de emprego e inflação.

Diante desse cenário, disse ele, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) avaliou como apropriado "dar mais um passo em direção a uma postura mais neutra" na reunião de setembro. Powell reiterou que o Fed seguirá calibrando sua política "reunião a reunião", conforme a evolução das perspectivas econômicas e do balanço de riscos, sem seguir um caminho predeterminado.