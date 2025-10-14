Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petrobras diz confiar que licença de operação na Margem Equatorial será emitida em breve

Autor Agência Estado
A Petrobras informou que recebeu nesta terça-feira, 14, parecer técnico do Ibama solicitando novos detalhamentos relacionados aos planos de emergência e de proteção da fauna propostos pela companhia como parte do processo de licenciamento ambiental do bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira.

Segundo o comunicado, "a Petrobras irá atender a todos os questionamentos do Instituto, conforme vem fazendo desde o início do processo e em completo respeito às exigências do processo de licenciamento ambiental", disse em nota.

No decorrer desta semana, disse a estatal, serão realizadas diversas reuniões para esclarecimentos técnicos do processo de licenciamento.

Mais cedo, a presidente da companhia, Magda Chambriard, havia afirmado que a reunião seria realizada no próximo dia 16. "A Petrobras segue confiante que a licença de operação será emitida em breve, como resultado do trabalho conjunto da companhia e do Ibama", afirmou.

Petrobras Margem Equatorial

