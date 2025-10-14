Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petrobras continua evitando trazer volatilidade externa ao mercado interno, diz Magda

Autor Agência Estado
A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reafirmou nesta terça-feira, 14, que a estatal mantém sua estratégia de não trazer volatilidade do preço do petróleo para o mercado interno, e que continua observando a paridade do preço de importação e de exportação, o market share e a estabilidade de preços para fazer qualquer movimento.

"Isso vale para a gasolina, isso vale para o diesel. Então, não estamos fazendo nada de diferente", explicou a executiva ao ser perguntada se iria reduzir o preço da gasolina, que está cerca de 10% mais alto no mercado brasileiro na comparação com o mercado internacional.

Magda participou nesta terça da reunião do Conselho Empresarial de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, do qual já fez parte.

A Petrobras está sem reajustar a gasolina há 134 dias e o diesel há 162 dias.

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a gasolina poderia ser reduzida em R$ 0,24 por litro e o diesel elevado em R$ 0,20 por litro para atingir a paridade internacional.

A expectativa do mercado é de que em algum momento a estatal vai reduzir o preço da gasolina, mas o diesel, responsável pelo maior volume vendido pela empresa, deve permanecer inalterado.

Petrobras

