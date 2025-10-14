Não entendo a ideia de uma fintech maior que um banco pagar menos imposto, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (14) não entender como uma fintech maior que um banco pode pagar menos imposto. Ele participa de audiência pública sobre o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

O ministro disse defender que o Congresso revisite o tema da tributação das fintechs, que estava na Medida Provisória alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).