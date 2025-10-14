Michelin corta projeção anual após tarifas dos EUA e queda de vendas na América do Norte

A fabricante francesa de pneus disse na segunda-feira (13) que decidiu reduzir seu guidance antes da publicação dos números de vendas do terceiro trimestre, em 22 de outubro, que não atenderão às suas previsões de julho.

A Michelin cortou sua previsão anual, citando o agravamento das condições de mercado, incluindo o impacto das tarifas dos EUA e uma forte queda nas vendas na América do Norte.

As vendas em seu negócio na América do Norte caíram quase 10% no terceiro trimestre, disse a Michelin. Fora da região, a empresa alcançou crescimento de volume anual no período.

A Michelin agora espera que o lucro operacional do segmento a taxas de câmbio constantes fique entre 2,6 bilhões e 3 bilhões de euros, em comparação com uma estimativa anterior de mais de 3,4 bilhões de euros.

O fluxo de caixa livre antes de fusões e aquisições deve variar entre 1,5 bilhão e 1,8 bilhão de euros para o ano, em comparação com uma previsão anterior de 1,7 bilhão de euros. Fonte: Dow Jones Newswires*.

