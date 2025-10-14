Juros futuros avançam com dólar em dia de aversão ao risco no exterior

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta na manhã desta terça-feira, 14, em sintonia com o fortalecimento do dólar, em dia de aversão ao risco no exterior, por conta da tensão comercial entre Estados Unidos e China. No Brasil, os investidores assimilam os dados da pesquisa de serviços, que em agosto mostrou alta de 0,1%, superando a mediana das estimativas, que apontavam para estabilidade no período.

Os investidores também aguardam a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fala em sessão no Senado sobre a proposta de isenção do Imposto de Renda.