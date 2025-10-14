JPMorgan lucra mais que o esperado no 3º trimestre, mas também amplia provisões

O JPMorgan Chase teve lucro líquido de US$ 14,39 bilhões no terceiro trimestre de 2025, 12% maior do que o ganho de US$ 12,9 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta terça-feira, 14.

O lucro diluído por ação do maior banco dos EUA no período foi em US$ 5,07, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 4,85.