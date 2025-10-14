Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,07%
Pontos: 141.682,99
Máxima de +0,57% : 142.589 pontos
Mínima de -0,32% : 141.334 pontos
Volume: R$ 19,58 bilhões
Variação em 2025: 17,79%
Variação no mês: -3,11%
Dow Jones: +0,44%
Pontos: 46.270,46
Nasdaq: -0,76%
Pontos: 22.521,70
Ibovespa Futuro: +0,18%
Pontos: 141.885
Máxima (pontos): 142.690
Mínima (pontos): 140.505
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,47
Variação: +0,48%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,07
Variação: -0,53%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,19
Variação: +1,6%
Ambev ON
Preço: R$ 12,11
Variação: +2,11%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,21
Variação: estável
Vale ON
Preço: R$ 59,74
Variação: -0,02%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,01
Variação: +0,09%
Global 40
Cotação: 718,817 centavos de dólar
Variação: -1,67%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4695
Venda: R$ 5,4700
Variação: +0,14%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,58
Venda: R$ 5,68
Variação: +0,21%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4976
Venda: R$ 5,4982
Variação: +0,65%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5400
Venda: R$ 5,6420
Variação: +0,16%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,4975
Variação: +0,23%
- Euro
Compra: US$ 1,1607 (às 18h52)
Venda: US$ 1,161 (às 18h52)
Variação: +0,32%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3480
Venda: R$ 6,3490
Variação: +0,49%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5400
Venda: R$ 6,6460
Variação: -0,14%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.163,4 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,73%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente