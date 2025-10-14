Embraer esclarece que metas de receita e entregas são aspiracionais, não guidance

Em comunicado ao mercado, a Embraer esclarece que as declarações do presidente da companhia, Francisco Gomes Neto, têm caráter "essencialmente aspiracional" e não configuram projeções financeiras ou guidance.

O posicionamento da Embraer responde a um pedido de esclarecimento em ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sobre informações que circularam no domingo, 12, na grande imprensa.