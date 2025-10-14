EDP São Paulo terá alta tarifária média de 16,78% a partir de 23/10, aprova Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 14, o reajuste tarifário anual de 2025 da EDP São Paulo, com alta média de 16,78% a partir de 23 de outubro. A distribuidora atende aproximadamente 2,2 milhões de unidades consumidoras.

Na classificação por grupo, haverá elevação média de 19,80% para os consumidores conectados em alta tensão (AT), como indústrias e grandes comércios. Já os consumidores na baixa tensão (BT), incluindo residenciais, terão reajuste de 15,44% no valor da tarifa de energia.