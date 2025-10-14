Citigroup agrada com lucro e receita no 3º trimestre

O Citigroup teve lucro líquido de US$ 3,75 bilhões no terceiro trimestre de 2025, 16% maior que o ganho de US$ 3,24 bilhões apurado no mesmo período do ano passado, segundo balanço financeiro divulgado nesta terça-feira, 14. O lucro por ação do banco norte-americano no período somou US$ 1,86, superando o consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,73.

A receita do Citigroup teve expansão anual de 9% no trimestre, a US$ 22,09 bilhões, valor que também ficou acima da projeção da FactSet, de US$ 21,09 bilhões.