BRB afirma manter BC informado e nega irregularidades em compra de carteira de crédito

O Banco de Brasília (BRB) afirmou em comunicado ao mercado que mantém o Banco Central atualizado sobre as operações que realiza e refuta a notícia de que tem feito negócios à margem da instituição, conforme publicação na imprensa.

A reportagem em questão afirmava que o banco adquiriu uma carteira de crédito de R$ 1 bilhão do Banco Master, mesmo após o BC vetar a compra do banco inteiro.