BP espera aumento de produção upstream devido a margens de refino mais altas

A BP espera que a produção upstream do terceiro trimestre aumente em relação ao trimestre anterior e antecipa um impulso de até US$ 400 milhões devido a margens de refino mais altas em seu segmento de produtos. A gigante de energia britânica disse nesta terça-feira, 14, que a produção upstream para o período será maior do que nos três meses anteriores, impulsionada pelo aumento da produção de gás na BPX Energy e em seu segmento de gás e energia de baixo carbono.

Enquanto isso, margens de refino mais altas proporcionarão um impulso de US$ 300 milhões a US$ 400 milhões em sua divisão de produtos, disse. Fonte: Dow Jones Newswires.