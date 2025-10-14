América Móvil vê lucro disparar no 3º trimestre com maior receita e menores custos financeiros

A empresa de telecomunicações mexicana reportou um lucro líquido de 22,7 bilhões de pesos mexicanos (US$ 1,23 bilhão) para o período de julho a setembro, acima dos 6,43 bilhões de pesos mexicanos do trimestre do ano anterior. O lucro foi equivalente a 0,38 pesos mexicanos por ação, ou 40 centavos por American Depositary Receipt (ADR).

A América Móvil - controladora das operações da Claro no Brasil - teve um lucro líquido mais que triplicado no terceiro trimestre, se beneficiando de menores custos financeiros combinados com maior receita e ganhos operacionais.

A receita teve aumento anual de 4,2% no trimestre, para 232,92 bilhões de pesos mexicanos, e subiu 6,2% em termos de moeda constante. A receita de serviços móveis cresceu 7,1%, seu ritmo mais rápido em mais de um ano. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida) subiu 4,9%, para 93,82 bilhões de pesos mexicanos, e o lucro operacional aumentou 5,6%, para 50,12 bilhões de pesos mexicanos.

Os custos financeiros caíram mais da metade, em grande parte devido a um ganho cambial neste ano em comparação com uma perda cambial no terceiro trimestre de 2024.

A América Móvil adicionou 3,1 milhões de assinantes móveis no trimestre, encerrando setembro com 328,8 milhões, enquanto as assinaturas de serviços fixos aumentaram em 395 mil, para 78,9 milhões. As adições de 526 mil assinantes de banda larga, lideradas pelo México, foram parcialmente compensadas pela perda de linhas de voz e assinaturas de TV. (*Fonte: Dow Jones Newswires).