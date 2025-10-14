Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha: índice ZEW de expectativas econômicas sobe a 39,3 em outubro

O índice de expectativas econômicas da Alemanha subiu para 39,3 em outubro, ante 37,3 em setembro, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão ZEW nesta terça-feira, 14. O resultado, porém, ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço a 41 neste mês. Além disso, houve piora no índice de condições atuais medido pelo ZEW, que diminuiu de -76,4 para -80 entre setembro e outubro.

