AIE prevê superávit maior de petróleo e alta iminente nos estoques globais

Os mercados globais de petróleo estão enfrentando um excedente ainda maior do que o previsto anteriormente, com os estoques globais prestes a aumentar à medida que grandes remessas de petróleo bruto chegam aos principais centros, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

Em relatório mensal divulgado nesta terça-feira, a AIE prevê que a oferta mundial de petróleo terá expansão de 3 milhões de barris por dia (bpd) em 2025 e de 2,4 milhões de bpd no próximo ano. As projeções anteriores eram de altas de 2,7 milhões de bpd neste ano e de 2,1 milhões de bpd em 2026.

"O mercado de petróleo está em superávit desde o início do ano, mas os aumentos de estoque têm se concentrado até agora em petróleo bruto na China e líquidos de gás nos EUA", disse a AIE.

A produção de petróleo no Oriente Médio aumentou em setembro, à medida que os países da Opep+ intensificaram a extração. No entanto, a demanda sazonal seguiu contida, deixando a região com um excedente maior de petróleo bruto disponível para exportação. Isso, somado aos fluxos robustos provenientes das Américas, gerou um acúmulo maciço de petróleo em trânsito - o maior incremento desde a era da covid-19.

Em relação à oferta de petróleo fora da Opep+, a AIE elevou sua projeção de avanço em 200 mil bpd tanto para este ano quanto para 2026, para 1,6 milhão de bpd e 1,2 milhão de bpd, respectivamente.

Ainda no relatório, a AIE cortou sua previsão para o aumento da demanda global por petróleo em 2025, de 737 mil bpd para 710 mil bpd, mas reiterou a do próximo ano, em 699 mil bpd. As projeções continuam substancialmente abaixo das da Opep. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

