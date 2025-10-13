Vale assina acordo com Wabtec para testar uso de etanol em locomotivas

Segundo a mineradora, os estudos serão realizados inicialmente em laboratório para validar o conceito e avaliar o desempenho, a redução de emissões e a taxa de substituição etanol/diesel.

A Vale informou nesta segunda-feira, 13, que firmou uma parceria com a fabricante de locomotivas Wabtec Corporation para desenvolver estudos sobre um motor flex (dual fuel), capaz de utilizar tanto diesel quanto uma mistura de diesel e etanol.

A previsão é que os estudos e testes nas instalações do fabricante ocorram até 2027, para avaliação de uso futuro na frota da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).

Em nota, a Vale destaca que o acordo para o uso de etanol faz parte de uma série de iniciativas conjuntas com a Wabtec para o avanço do programa de descarbonização das operações ferroviárias da mineradora.

Em março, as empresas anunciaram um acordo para a compra de 50 locomotivas equipadas com motor Evolution Series, preparadas para operar com até 25% de biodiesel misturado ao diesel. Nos próximos anos, Vale e Wabtec irão realizar uma série de testes na tentativa de elevar ainda mais esse porcentual.

"Iniciativas como estas, para a adoção de combustíveis alternativos em nossas locomotivas, fazem parte do compromisso da Vale de acelerar a descarbonização de nossa malha ferroviária", afirma Carlos Medeiros, vice-presidente de Operações da Vale. Segundo o executivo, a malha ferroviária da Vale respondeu por 14% das emissões de carbono da empresa em 2024.