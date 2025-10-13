Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vale assina acordo com Wabtec para testar uso de etanol em locomotivas

Autor Agência Estado
A Vale informou nesta segunda-feira, 13, que firmou uma parceria com a fabricante de locomotivas Wabtec Corporation para desenvolver estudos sobre um motor flex (dual fuel), capaz de utilizar tanto diesel quanto uma mistura de diesel e etanol.

Segundo a mineradora, os estudos serão realizados inicialmente em laboratório para validar o conceito e avaliar o desempenho, a redução de emissões e a taxa de substituição etanol/diesel.

A previsão é que os estudos e testes nas instalações do fabricante ocorram até 2027, para avaliação de uso futuro na frota da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).

Em nota, a Vale destaca que o acordo para o uso de etanol faz parte de uma série de iniciativas conjuntas com a Wabtec para o avanço do programa de descarbonização das operações ferroviárias da mineradora.

Em março, as empresas anunciaram um acordo para a compra de 50 locomotivas equipadas com motor Evolution Series, preparadas para operar com até 25% de biodiesel misturado ao diesel. Nos próximos anos, Vale e Wabtec irão realizar uma série de testes na tentativa de elevar ainda mais esse porcentual.

"Iniciativas como estas, para a adoção de combustíveis alternativos em nossas locomotivas, fazem parte do compromisso da Vale de acelerar a descarbonização de nossa malha ferroviária", afirma Carlos Medeiros, vice-presidente de Operações da Vale. Segundo o executivo, a malha ferroviária da Vale respondeu por 14% das emissões de carbono da empresa em 2024.

"Pela primeira vez, a Wabtec utilizará o etanol como fonte de energia em uma locomotiva, um marco no setor ferroviário mundial", destaca o presidente e líder Regional da Wabtec Latam, Danilo Miyasato.

