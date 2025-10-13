Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros andam de lado na sessão, apesar de alívio do dólar

Autor Agência Estado
Os juros futuros intermediários e longos negociados na B3 operaram em baixa contida em boa parte do pregão desta segunda-feira, 13, mas apagaram o sinal negativo no final da sessão e encerraram o dia praticamente estáveis ante os ajustes. Sem a referência do mercado de Treasuries, fechado devido ao feriado de Colombo nos Estados Unidos, as taxas contaram com algum suporte da boa performance do real, mas a melhora na curva a termo foi tímida em comparação com o declínio de quase 0,8% do dólar na sessão, o que ainda reflete a apreensão sobre o quadro fiscal doméstico.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 passou de 13,995% no ajuste de sexta-feira a máxima intradia de 14,030%. O DI para janeiro de 2028 oscilou de 13,419% no ajuste para 13,430%. O DI para janeiro de 2029 ficou em 13,410%, vindo de 13,411% no ajuste. O DI para janeiro de 2031 cedeu ligeiramente, de 13,684% no ajuste a 13,680%.

Depois de ter ameaçado a China na última sexta-feira com tarifas adicionais de 100%, o presidente dos EUA, Donald Trump, moderou o tom no domingo, ao afirmar que Washington, na verdade, quer ajudar Pequim, e que o presidente chinês, Xi Jinping, "apenas teve um momento ruim" ao estabelecer restrições às exportações de terras raras. A postura mais conciliadora do republicano teve efeito positivo sobre os ativos domésticos, mas entre eles, o mercado de juros foi o menos beneficiado.

Para Eduardo Velho, economista-chefe da Equador Investimentos, o alívio do dólar influenciou o viés negativo das taxas mais longas na sessão de hoje. Mas a redução, que não chegou a 3 pontos-base nos DIs a partir de 2030, foi limitada pelas dúvidas sobre quais serão os próximos passos do governo após o fracasso da Medida Provisória (MP) 1.303. A arrecadação gerada com a MP, que apresentava alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), estava nas previsões do Executivo para cumprir a meta fiscal de 2026.

Nesta quarta-feira, o presidente Lula deve se reunir com ministros de sua equipe para discutir opções viáveis de receita após a rejeição da MP do IOF pela Câmara na semana passada.

"O mercado está cauteloso, à espera do que o governo vai decidir nesta quarta", diz Velho, destacando que as opções na mesa não são muitas - mudança da meta fiscal, corte de gastos com emendas parlamentares ou ministérios que não sejam prioritários, antecipação de leilões do pré-sal e mais dividendos vindos do BNDES, entre outros. "O mercado está na berlinda aguardando essa resposta do governo na quarta", aponta o economista. Até lá, em sua visão, os movimentos na curva a termo serão restritos.

Do lado dos indicadores, o boletim Focus apontou nova queda nas estimativas de inflação para este ano, depois de o IPCA de setembro ter surpreendido favoravelmente. A mediana para a alta do indicador em 2025 diminuiu de 4,80% para 4,72%, terceira redução seguida, mas permaneceu inalterada para 2026 e 2027, em 4,28% e 3,90%, respectivamente. Para 2028, o consenso de mercado foi levemente ajustado para baixo, de 3,70% para 3,68%.

"Vemos a melhora nas expectativas de inflação de curto prazo como necessária, mas não suficiente para antecipar o momento de flexibilização monetária por parte do Banco Central, já que as expectativas de longo prazo permanecem distantes da meta e considerando o esperado aumento do ruído fiscal daqui até o final do ano", afirma Roberto Secemski, economista-chefe para Brasil do Barclays, em relatório a clientes.

No cenário do banco britânico, o Comitê de Política Monetária (Copom) vai começar a reduzir a Selic em março do próximo ano. O orçamento total de cortes deve ser relativamente modesto, avalia Secemski, e a taxa básica deve sair dos atuais 15% para 12,75% até o terceiro trimestre de 2026.

