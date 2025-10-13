Shutdown esconde queda do déficit sob Trump e ameaça resiliência da economia, diz Bessent

Bessent culpou os democratas pela persistência da paralisação, também conhecida como "shutdown", que chegou nesta segunda ao seu 13º dia. "Os americanos estão sendo reféns do senador Chuck Shumer e dos democratas. Se fosse um shutdown republicano, já seria um escândalo", alegou.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, voltou a afirmar, em entrevista à Fox Business , na manhã desta segunda-feira, 13, que a paralisação das atividades do governo federal está "escondendo" a queda do déficit fiscal e já começa a ameaçar a economia.

Segundo o secretário, a paralisação do governo e a ausência de pagamentos para funcionários públicos já está começando a afetar a vida da população e, por consequência, a economia dos EUA.

Bessent acusou os legisladores e a mídia de "minimizarem" esses efeitos, que, de acordo com ele, reduzem o escopo de outras políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, para melhorar a economia, como os acordos comerciais.

Entre as prioridades do governo durante o shutdown, o secretário destacou os salários de militares e a estabilização de subsídios a fazendeiros, enquanto seguram gastos em outras áreas.

A ausência de recursos impede a publicação de dados oficiais, lembrou Bessent. "Uma coisa que o shutdown escondeu é que o déficit fiscal e, mais importante ainda, o déficit em relação ao PIB caíram sob a gestão Trump, bem abaixo do nível que herdamos e com a economia resiliente", afirmou, acrescentando que os dados devem ser liberados com a eventual retomada das atividades.