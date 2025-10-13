Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petrobras pretende retomar produção de FPSO Angra dos Reis no campo de Tupi

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Petrobras informou que pretende retomar nos próximos dias a operação da plataforma FPSO Angra dos Reis, com capacidade para produzir 50 mil barris diários de petróleo (bpd), e que está instalada no campo de Tupi, no pré-sal da bacia de Santos. A unidade foi paralisada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) por questões de segurança.

"Após concluir as ações solicitadas pela ANP, a Petrobras segue trabalhando para finalizar o processo de retorno seguro da unidade o mais rápido possível e, a depender de condições climáticas, será possível o retorno da produção nos próximos dias", disse em nota.

A estatal e os parceiros do campo prorrogaram, em janeiro deste ano, o contrato da unidade até 2030. Além da Petrobras, que detém 67% da produção, o consórcio de Tupi tem Shell, com 23%; Petrogal, com 9%; e PPSA, com 0,551%.

Em operação no campo desde outubro de 2010, a plataforma foi o primeiro FPSO de grande capacidade a operar no pré-sal e chegou a ser batizado de Lula, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O campo voltou a se chamar Tupi durante o governo Jair Bolsonaro, em 2020.

Tupi era o principal campo do pré-sal desde a sua descoberta, mas foi ultrapassado pelo campo de Búzios em agosto deste ano, com 821,8 mil barris de petróleo por dia, contra 780,4 mil barris por dia de Tupi.

A capacidade da FPSO Angra dos Reis é de cerca de 50 mil barris diários de petróleo, bem abaixo das plataformas gigantes de 225 mil bpd que a Petrobras encomendou para o campo de Búzios. A volta da plataforma acontece em um momento em que o petróleo opera abaixo dos US$ 65 o barril.

