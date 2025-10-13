Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juros futuros têm leve alta nos vencimentos longos, em linha com o dólar

Autor Agência Estado
As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em leve baixa nos vencimentos mais longos nestes primeiros minutos de negociação desta segunda-feira (13), alinhadas à queda do dólar. Embora o mercado trabalhe sem a referência dos Treasuries, cuja negociação está suspensa em virtude do feriado do Dia de Colombo nos EUA, o ambiente é mais ameno no exterior desde ontem, quando o presidente Donald Trump amenizou o discurso em relação à China. Na sexta-feira, 10, o anúncio de aplicação de tarifa de 100% sobre produtos chineses havia voltado a instalar a tensão comercial nos negócios.

Na manhã desta sexta, o boletim Focus mostrou desaceleração na estimativa para inflação em 12 meses à frente, o que também é bem recebido, embora o mercado tenha mantido inalteradas as estimativas para o IPCA de 2026 e 2027 - este no foco da política monetária do Banco Central. Às 9h21, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 13,995%, mesma taxa do ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2029 projetava taxa de 13,39%, ante 13,41% do ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2030 estava em 13,53%, contra 13,56% do ajuste de sexta-feira.

