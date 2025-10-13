Integrante do BoE alerta para erosão da credibilidade britânica com persistência inflacionária

Em fala no 67º Encontro Anual da National Association for Business Economics (Nabe), nos Estados Unidos, ela afirmou que a história da libra esterlina mostra que as crises britânicas "não surgem de colapsos súbitos, mas de cupins que corroem lentamente as fundações".

A integrante do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) Catherine Mann alertou nesta segunda-feira, 13, para sinais de "erosão" da credibilidade econômica do Reino Unido, associando o fenômeno à persistência da inflação e a riscos de desalinhamento entre política fiscal, monetária e cambial.

Mann citou episódios históricos, quando a perda de confiança nos mercados foi agravada por políticas inconsistentes e pela falta de disciplina fiscal. "Há momentos em que os cupins corroem tanto as fundações que o sistema acaba ruindo", disse.

Segundo ela, o papel de aliados e parceiros comerciais também é "crítico" para a estabilidade, pois "quando esses vínculos se enfraquecem, você acaba tendo menos amigos".

A dirigente destacou ainda que a inflação no Reino Unido segue acima do ponto em que famílias e empresas passam a prestar mais atenção aos preços - o que tende a reforçar a persistência inflacionária. Estudos indicam que esse "limiar de atenção" fica entre 3,2% e 3,5%, segundo ela. "Estamos acima disso, e temos estado acima disso", afirmou.

Mann acrescentou que a inflação de alimentos, "em torno de 5,5%, reflete o impacto das commodities globais e se transmite às expectativas e à dinâmica dos preços" no país.