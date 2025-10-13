Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grupo Abra, controlador da Gol, solicita aprovação para operações não regulares no Chile

Grupo Abra, controlador da Gol, solicita aprovação para operações não regulares no Chile

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Grupo Abra, maior acionista da Gol e Avianca, solicitou a aprovação da Direção Geral de Aviação Civil (DGAC) do Chile para obter um Certificado de Operador Aéreo (AOC) para a NG Servicios Aéreos, empresa já registrada no país e parte do Grupo Abra.

A NG Servicios Aéreos se dedicará a operações aéreas não regulares (fretamento/ACMI) e terá sede em Santiago, Chile, segundo nota divulgada pela Abra.

"Essas operações não regulares podem ser fornecidas a qualquer uma das companhias aéreas que fazem parte do Grupo Abra e a outros operadores, dependendo das oportunidades operacionais e de mercado de cada empresa", acrescenta.

Chile no radar

Procurada, a Gol não se pronunciou. No entanto, o Chile, junto com Equador e Peru, é um dos países no radar do plano de expansão internacional da companhia, conforme mostrou a Broadcast. Após sair do Chapter 11, equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos, a aérea mira voar para todos os países da América do Sul até 2029.

Entre as nações mais relevantes da região, apenas esses três, que tiveram as operações suspensas durante a pandemia, não são atendidos pela companhia. Apesar de não haver nada fechado, assim como nenhuma previsão, os estudos estão em andamento, segundo o vice-presidente comercial da Gol, Mateus Pongeluppi.

"A próxima janela para adicionar capacidade é julho do ano que vem. Avaliamos se será em meados de 2026, em dezembro ou mais adiante", disse o executivo. "É um processo rigoroso, mas, pela relevância, mesmo que não retornem imediatamente à malha, esses destinos continuarão sendo monitorados".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar