Exportações cearenses para a Itália crescem 88,7% em 2025

Itália é o sexto principal destino das exportações cearenses no acumulado de janeiro a setembro de 2025 / Crédito: JÚLIO CAESAR

As exportações do Ceará para a Itália cresceram 88,7%, nos nove primeiros meses de 2025, com um total de vendas para o país europeu chegando a US$ 59,4 milhões. A Itália é o sexto principal destino das exportações cearenses no acumulado de janeiro a setembro de 2025. Os dados constam do estudo Ceará em Comex, elaborado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).