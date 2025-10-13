Exportações cearenses para a Itália crescem 88,7% em 2025

Exportações cearenses para a Itália crescem 88,7% em 2025Total comercializado para o país europeu foi de US$ 59,4 milhões, com destaque para rochas ornamentais e minerais, além de ferro e aço
As exportações do Ceará para a Itália cresceram 88,7%, nos nove primeiros meses de 2025, com um total de vendas para o país europeu chegando a US$ 59,4 milhões.
A Itália é o sexto principal destino das exportações cearenses no acumulado de janeiro a setembro de 2025. Os dados constam do estudo Ceará em Comex, elaborado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).
Os principais destaques para esse crescimento foram os setores de rochas ornamentais e minerais, que totalizaram US$ 40,7 milhões e tiveram uma alta de 101,3% no período. Outro segmento que apresentou uma alta muito expressiva nas vendas para o mercado italiano, foi o de ferro e aço, com exportações somando US$ 10,5 milhões, um crescimento de impressionantes 7.830% na comparação com período equivalente do ano passado.
Já quando consideradas as exportações para todos os países, o Ceará vendeu para o Exterior cerca de US$ 1,67 bilhão. A alta é de 40,4% em relação a período equivalente do ano passado. Os principais destaques foram a siderurgia e setores agroindustriais, tais como frutas, ceras vegetais, pescados e calçados.
Além da Itália, vale destacar entre outros destinos que apresentaram maior expansão no acumulado de janeiro a setembro, a Alemanha, com crescimento de 131%; o México, com 77,6%; o Reino Unido, com 76,7%; além da Holanda (ou Países Baixos), com 49,1%.
De acordo com comunicado do CIN, “o resultado reflete a crescente diversificação geográfica das vendas externas do estado, que alcançaram 146 países compradores no acumulado de janeiro a setembro”.
Já entre os municípios exportadores, São Gonçalo do Amarante segue na liderança, com 52,8% do total comercializado, também impulsionado pela recuperação da siderurgia. Na sequência aparece Fortaleza, com 12,5%, e Sobral, com 4,8%.
