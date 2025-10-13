Com descompressão EUA-China, Ibovespa inicia semana em alta de 0,78%, a 141,7 mil

Após ter fechado a sexta-feira, 10, aos 140 mil pontos antes mesmo que se conhecesse a sobretaxa adicional de 100% prometida pelo governo Trump à China para novembro, o Ibovespa ficou perto de recuperar a marca dos 142 mil pontos nesta abertura de semana, em alta de 0,78%, aos 141.783,36 pontos no fechamento, na ausência de desdobramentos negativos ao longo do sábado e do domingo sobre a relação bilateral entre as duas maiores economias do globo. Pelo contrário, os comentários do secretário do Tesouro, Scott Bessent, foram interpretados como apaziguadores, com canal de diálogo ainda aberto com a China. Em entrevista à Fox Business pela manhã, Bessent disse que as linhas de conversa com autoridades chinesas foram reabertas e estão em andamento nesta semana, após a ameaça do presidente norte-americano, Donald Trump, na sexta-feira.

A leitura de fundo é a de que, mais uma vez, está em ação a estratégia típica de Trump: bater forte na largada para alcançar resultados ao longo de negociações. A princípio, a China mostra firmeza ao prometer retaliações e ao sustentar, também, que não mudará de ideia quanto as vendas de terras raras para os EUA, que havia restringido como parte da disputa por supremacia mundial em áreas de inovação, como tecnologia e energia. Ainda assim, a descompressão dos mercados nesta segunda-feira foi observada, além da Bolsa, também na curva do DI e no câmbio, em baixa de 0,75% no fechamento, a R$ 5,4623, após encerrar a sexta-feira na faixa de R$ 5,50, tendo se aproximado de R$ 5,52 na máxima daquela sessão. Na B3, o Ibovespa oscilou dos 140.681,77 até os 142.302,81 pontos, fechando o dia com giro muito enfraquecido, a R$ 14,7 bilhões. No mês, o índice de ações ainda cede 3,05%, com ganho no ano a 17,87%. "Depois do sell-off onda de vendas da sexta-feira - quando fazia sentido uma realização de lucros, tendo em vista também a situação fiscal doméstica -, veio a recuperação baseada na descompressão global, no fim de semana, sobre a relação Estados Unidos e China", resume Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. "Trump havia subido o tom na sexta-feira e agora já se fala em chegar a acordo, para evitar o que seria um evento recessivo para ambos os países, como notou o próprio presidente dos Estados Unidos", diz Ian Lopes, economista da Valor Investimentos, acrescentando que o nível de incerteza fiscal doméstica, desde a derrota na semana passada da MP no Congresso, permanece elevado.