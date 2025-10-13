Bolsas de Nova York fecham em alta e têm recuperação parcial com tecnologia e mineradoras

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta segunda-feira, 13, em alta após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, amenizar o tom do conflito comercial com a China. Os índices se recuperaram parcialmente da baixa registrada na sexta-feira, quando Trump anunciou tarifa adicional de 100% sobre produtos chineses. O índice Dow Jones fechou em alta de 1,29%, aos 46.067,58 pontos. Já o S&P 500 encerrou o dia com elevação de 1,55%, aos 6.654,72 pontos e o Nasdaq subiu 2,20%, aos 22.694,61 pontos.

Para a UBS Wealth Management, o novo capítulo na guerra tarifária entre EUA e China pode indicar mais um ciclo de escalada de tensões entre os dois países: "O rumo dos mercados a curto prazo dependerá fortemente de como essa escalada vai acontecer." Segundo a instituição, o mercado de ações pode enfrentar um período de consolidação nas próximas semanas, mas sua postura bullish ainda permanece intacta. As ações das empresas mineradoras em terras raras, setor que está no centro das disputas comerciais entre EUA e China, mantiveram a trajetória altista nesta sessão. A MP Materials disparou 21,34%, enquanto a USA Rare Earth subiu 18,61% e Ramaco Resources avançou 11,06%. A área pode se beneficiar do plano de financiamento de mais de US$ 1 trilhão anunciado hoje pelo JPMorgan.