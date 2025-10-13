Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham em alta, com tom mais ameno dos EUA em relação à China

Bolsas da Europa fecham em alta, com tom mais ameno dos EUA em relação à China

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As bolsas europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, 13, recuperando-se parcialmente do tombo registrado no fim da semana passada. Investidores monitoram os desdobramentos das tensões entre EUA e China, após autoridades norte-americanas adotarem um tom mais conciliador e de diálogo com Pequim.

Em Londres, o FTSE 100 teve alta de 0,18%, a 9.444,71 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,55%, nos 24.375,28 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,07%, a 7.923,92 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 0,14%, a 42.106,28 pontos. Em Madri, o Ibex 35 ganhou 0,36%, a 15.542,04 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,65%, a 8.222,83 pontos. As cotações são preliminares.

As ações europeias foram impulsionadas sobretudo pelos setores de mineração (+1,94%) e tecnologia (+1,70%%) nesta segunda-feira. No domingo, o presidente norte-americano, Donald Trump, adotou tom mais conciliatório em relação à China e disse que "tudo ficará bem".

"A volatilidade nesta fase deve ser vista como parte do processo de normalização, não como uma nova fase de baixa", diz o banco Julius Baer.

Já segundo o Berenberg, as exportações subsidiadas da China, redirecionadas para longe do mercado americano, correm o risco de prejudicar as próprias exportações da Europa. "Os problemas comerciais acentuam riscos de queda para o crescimento alemão e europeu no final de 2025 e início de 2026", alerta.

Entre ações individuais, os papéis da fornecedora holandesa de equipamentos para fabricação de chips ASML Holding subiram 3,64% e a ASM International avançou 2,19%. A fabricante alemã de chips Infineon Technologies registrou ganho de 1,20%. Paralelamente, a mineradora BHP subiu 1,82% em Londres, enquanto a Glencore teve alta de mais de 3%.

No âmbito político europeu, investidores seguem atentos à situação da França. No domingo, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou um novo gabinete na tentativa de conter a turbulência política.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar